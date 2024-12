Leao a Mediaset: «Grande partita questa sera. Atalanta? Ho un pensiero chiaro sulla sfida di venerdì»

Leao ha rilasciato un’intervista a Mediaset poco dopo la vittoria nella sfida di Coppa Italia Milan-Sassuolo: le sue parole

LA COPPA ITALIA – «Tutti hanno fatto una grande partita, abbiamo dimostrato cosa possiamo fare. Per me è importante dare l’esempio ai compagni, tra di noi ci trattiamo come una famiglia. Noi pensiamo partita per partita: per l’Atalanta siamo pronti, vogliamo arrivare il più in alto possibile».