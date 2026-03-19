Leao Milan, qual è il suo valore di mercato? Gli esperti oscillano tra queste due cifre!

Leao Milan, qual è il suo attuale valore di mercato? La Gazzetta lo ha chiesto al Cies e al Wallabies: il risultato è questo!

Il futuro di Rafael Leao continua a essere oggetto di discussione, in particolare riguardo alla sua valutazione di mercato. Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il tema, partendo dal rinnovo di contratto del portoghese con il Milan nel 2023. L’accordo prevede una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, ma, come sottolinea Bianchin, una cifra così alta è considerata fuori mercato, e difficilmente un club pagherà tale importo senza prima trattare con i rossoneri.

Secondo Bianchin, Leao ha avuto un ruolo fondamentale nel portare il Milan fino alle semifinali di Champions League, ma anche in quel frangente la sua valutazione rimaneva troppo elevata. In passato, il Milan ha rifiutato un’offerta dal Chelsea che, sebbene mai ufficializzata, si aggirava attorno agli 80 milioni di euro, una cifra che oggi potrebbe essere accettata.

Per fare luce sul valore attuale del giocatore, Bianchin ha interpellato CIES, il centro di ricerca con sede in Svizzera, e Wallabies, una società milanese che offre consulenza sui trasferimenti di alto livello. Ecco le stime:

CIES ha valutato Leao tra 40 e 50 milioni di euro , con la cifra che potrebbe arrivare a 50 milioni in caso di offerte dalla Premier League , ma leggermente inferiore se provenienti da campionati meno ricchi.

ha valutato Leao tra , con la cifra che potrebbe arrivare a in caso di offerte dalla , ma leggermente inferiore se provenienti da campionati meno ricchi. Wallabies, invece, ha stimato un prezzo tra 65 e 75 milioni di euro, giustificando la valutazione con il rendimento costante di Leao, nonostante il cambio di ruolo nel Milan.

Sebbene 40-50 milioni possano sembrare una cifra bassa, soprattutto in confronto alle valutazioni di mercato per giocatori simili, è importante considerare alcuni fattori. In primo luogo, il contratto di Leao scadrà a giugno 2028, ovvero tra due stagioni, e questo potrebbe ridurre il potere negoziale del Milan. Inoltre, le problematiche fisiche, come la pubalgia che ha limitato il rendimento di Leao, influiscono sulla sua valutazione, rendendo più difficile una cifra elevata.

Le stime, quindi, mostrano un contrasto tra l’alto valore della clausola rescissoria e le valutazioni più basse fatte da esperti, a testimonianza delle complessità che caratterizzano la valutazione di un calciatore in un contesto di mercato sempre più dinamico.

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