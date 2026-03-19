Milan Torino, Allegri punterà ancora sul tandem Leao-Pulisic? Ecco le ultime sulla probabile formazione rossonera

Milan Torino, a San Siro rivedremo la coppia d’attacco formata da Leao e Pulisic? Ecco le ultime in vista della sfida

Nonostante le voci di alcune discussioni avvenute nel post Lazio-Milan, mister Massimiliano Allegri continua per la sua strada. L’allenatore livornese ha deciso di rispondere alle critiche sulla gestione del gruppo e sulle assenze societarie con la continuità tecnica, mantenendo fermi i suoi capisaldi tattici per l’anticipo di campionato.

Nel match di sabato contro il Torino, che si giocherà a San Siro alle ore 18:00, si ripartirà con l’ormai assodato 3-5-2. Nessun cambio di modulo, dunque, per un Milan che cerca certezze e solidità difensiva dopo lo scivolone dell’Olimpico. La scelta di Allegri è chiara: blindare la mediana e affidarsi alla qualità dei singoli per scardinare la resistenza della squadra di D’Aversa.

Milan Torino, il tandem offensivo per il riscatto rossonero

Il tandem offensivo sarà ancora una volta composto da Christian Pulisic e Rafa Leão. Nonostante le voci di un possibile inserimento di Nkunku o di una punta più fisica, il tecnico punta sulla velocità e sull’imprevedibilità della coppia che ha trascinato il Diavolo per gran parte della stagione.

«Si ripartirà con il 3-5-2», confermano le ultime indiscrezioni da Milanello, a testimonianza di come Allegri voglia isolare la squadra dalle polemiche esterne riguardanti la tribuna vuota a Roma. La missione è una sola: ottenere i tre punti per consolidare il secondo posto e prepararsi al meglio per la volata finale in Serie A, dimostrando che il gruppo è compatto e segue fedelmente le direttive della guida tecnica.