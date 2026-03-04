Leao, il Milan vuole blindarlo: in rossonero dal 2019. Da allora sono rimasti solamente in 3

Leao sta lavorando per rinnovare con il Milan fino al 2030, ma il portoghese è già un senatore rossonero

La notizia del giorno è il dialogo aperto tra Milan e Rafael Leao per rinnovare il contratto fino al 2030. L’intenzione è quella di blindare il numero 10 che attualmente ha un accordo in scadenza al 30 giugno del 2028. Quindi il club vorrebbe giocare d’anticipo e rendere il portoghese un vero e proprio veterano del club.

Leao è infatti arrivato giovanissimo a Milano, era il 2019, aveva appena 20 anni, questa è già la settima stagione con la maglia del Diavolo. E tra i calciatori attualmente in squadra è a tutti gli effetti un vero e proprio senatore della spogliatoio. Perché di quel Milan del 2019 ne sono rimasti solamente 3, compreso lui.

Dal 2019 ad oggi: sono rimasti solamente in 3 al Milan

A distanza di 7 anni oltre a Rafael Leao sono rimasti in rossonero solamente Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. A differenza del numero 10 però questi due hanno vissuto parentesi fuori in prestito. Il belga è stato al Bologna nel 2023/2024 e alla Roma nel 2024/2025. Mentre il difensore azzurro nel 2023/2024 è stato in Spagna al Villarreal. Dunque Rafa è stato l’unico a fare 7 su 7.