Leao Milan, l’ultima notizia fa felici i tifosi rossoneri! Il top club cambia obiettivo? I dettagli

Leao Milan, importante notizia sul futuro del portoghese: il Bayern Monaco si ritira dalla trattativa e punta Nico Williams. Ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la rincorsa del Bayern Monaco a un nuovo esterno d’attacco, in particolare per la fascia sinistra, sta prendendo una direzione inaspettata. Con l’addio a parametro zero di Leroy Sané, destinato al Galatasaray, il club bavarese, guidato dal neo-allenatore Vincent Kompany, aveva individuato in Rafael Leão del calciomercato Milan il sostituto ideale. Tuttavia, quella che sembrava una pista concreta, in queste ore si è decisamente raffreddata, complice una virata decisa su un altro obiettivo: Nico Williams dell’Athletic Bilbao.

La notizia, di grande rilevanza nel panorama del calciomercato europeo, evidenzia le difficoltà incontrate dal Bayern nella trattativa per il talentuoso esterno portoghese. Il Milan ha infatti mostrato una ferma resistenza, sia per la volontà di trattenere Leão da parte del neo-allenatore Massimiliano Allegri, sia per una valutazione economica considerata troppo elevata dal club tedesco.

Il Milan, infatti, ha fissato un prezzo di vendita per Leão non inferiore ai 95 milioni di euro, senza alcuna intenzione di trattare al ribasso. Una cifra monstre che il Bayern Monaco, nonostante la sua proverbiale potenza economica, non ha intenzione di raggiungere. Questa intransigenza da parte del club rossonero, unita alla forte volontà di Allegri di non privarsi di uno dei suoi pilastri, ha reso l’operazione Leão estremamente complessa, fino a spingere i bavaresi a rivedere le proprie strategie.

Rafael Leão, da quando è arrivato al Milan, si è affermato come uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, capace di dribbling ubriacanti, accelerazioni devastanti e una notevole capacità realizzativa. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di numerosi top club, e il Bayern Monaco non ha fatto eccezione, vedendo in lui il profilo ideale per dare un’ulteriore spinta al proprio reparto offensivo e garantire a Kompany un giocatore in grado di fare la differenza sulla fascia sinistra.

La decisione del Bayern di abbandonare la pista Leão, almeno per il momento, è un segnale chiaro delle difficoltà incontrate nel mercato estivo, soprattutto quando si tratta di acquisire giocatori di altissimo livello già affermati in club importanti. La valutazione del Milan, sebbene elevata, riflette il valore intrinseco del giocatore e la sua importanza all’interno del progetto tecnico rossonero. L’incapacità di trovare un punto d’incontro sulle cifre ha di fatto bloccato una trattativa che, sulla carta, sembrava poter regalare al Bayern un colpo di mercato di grande impatto.

Ora, tutti gli occhi sono puntati su Nico Williams, un profilo giovane e promettente che il Bayern cercherà di strappare all’Athletic Bilbao. Per quanto riguarda Leão, la sua permanenza al Milan sembra sempre più probabile, con la speranza dei tifosi rossoneri di vederlo continuare a incantare a San Siro e di essere il faro della squadra di Massimiliano Allegri. La “rincorsa” del Bayern a un esterno d’attacco, dunque, continua, ma con un cambio di rotta significativo che ha lasciato il Milan e i suoi tifosi a tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento.