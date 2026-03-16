Leao Milan, tensioni dopo la sostituzione: ecco da cosa deriva la rabbia dell’attaccante portoghese! Il retroscena

Leao Milan, tensioni dopo la sostituzione: un retroscena spiega da cosa è derivata la rabbia dell’attaccante portoghese. C’entra un compagno!

La sconfitta del Milan contro la Lazio continua a far discutere anche nelle ore successive alla partita. Oltre al risultato negativo maturato all’Olimpico, uno degli episodi che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda il comportamento di Rafael Leao, attaccante portoghese e numero 10 rossonero, al momento della sostituzione.

Durante il match, il gesto del giocatore non è passato inosservato, ma la situazione è stata immediatamente gestita in campo dal capitano Mike Maignan, portiere e leader dello spogliatoio milanista, insieme all’allenatore Massimiliano Allegri. Nonostante ciò, la vicenda ha continuato a generare discussioni anche nel post partita, con alcuni retroscena emersi nelle ore successive.

Uno di questi è stato raccontato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, che attraverso il proprio profilo X ha rivelato un episodio avvenuto negli spogliatoi al termine della gara. Secondo quanto riportato dal collega, Leao avrebbe espresso alcune lamentele nei confronti del compagno Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, per alcuni passaggi non ricevuti durante la partita.

Nel suo messaggio, Bianchin ha spiegato: «Un retroscena dalla notte di Lazio-Milan. Rafa Leao si è lamentato dei mancati passaggi di Pulisic anche in spogliatoio. Nulla di clamoroso ma… un po’ di tensione. Allegri è intervenuto per calmare la situazione, rimasta tranquilla. Sabato col Toro, ancora loro due titolari?».

Secondo quanto emerge, la situazione sarebbe comunque rimasta sotto controllo grazie all’intervento di Allegri, che ha gestito internamente il momento di tensione evitando che la vicenda assumesse proporzioni maggiori.

Resta ora da capire quale sarà la risposta della squadra nella prossima partita di campionato. Il Milan tornerà infatti in campo sabato contro il Torino, con Leao e Pulisic che potrebbero nuovamente partire titolari e cercare di lasciarsi alle spalle le tensioni della notte dell’Olimpico.

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