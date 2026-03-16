MN24 – Leao, momento no: tutti i retroscena dietro il malumore del portoghese. E Allegri…

Leao, emergono importanti retroscena sul momento no dell’attaccante portoghese: dal mancato rinnovo alla svolta richiesta dalla società

La notte dell’Olimpico ha segnato il punto di non ritorno nel rapporto tra Rafael Leao e il mondo rossonero. Secondo quanto riportato da Milannews24, la plateale reazione alla sostituzione contro la Lazio — tra gesti di stizza in panchina, bottigliette calciate e un gelido battibecco con Massimiliano Allegri — è solo la punta di un iceberg fatto di malumori che durano da settimane. Il portoghese, rallentato da una pubalgia non ancora smaltita e apparso fuori giri nel 3-5-2 di Allegri, ha mostrato un atteggiamento che non è piaciuto né allo staff tecnico né al ds Igli Tare, visibilmente irritato dalle telecamere.

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Leao e il nodo tattico”: rinnovo sospeso in attesa di segnali

Oltre al nervosismo in campo, la situazione contrattuale è precipitata: la società ha deciso di congelare i discorsi sul rinnovo. Il club esige ora segnali di cambiamento tangibili, sia nel rendimento che nella professionalità fuori da Milanello, prima di riprendere le trattative.

A parziale difesa di Rafa restano i dubbi tattici sollevati da analisti come Ambrosini e Di Canio: impiegato come prima punta per sopperire alle assenze di Gimenez e Füllkrug, Leao sembra spegnersi e perdere il suo potenziale esplosivo. Allegri si trova ora davanti a un bivio: continuare a dargli fiducia o escluderlo dai titolari per dare un segnale forte al gruppo, che finora ha reso al meglio proprio con il sistema di gioco che più sacrifica il talento del portoghese.