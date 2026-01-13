Leao, il Milan è in ansia: necessaria una gestione. Due opzioni per Allegri in vista del Como

Leao non è ancora al top come sottolineato dallo stesso Massimiliano Allegri, cosa filtra sulle sue condizioni?

Il post-partita di Fiorentina-Milan ha lasciato in dote ai rossoneri non solo riflessioni sul risultato, ma anche una gestione delicata riguardante uno degli uomini più rappresentativi della rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Rafael Leao sono finite sotto la lente d’ingrandimento dello staff medico e tecnico, aprendo un caso sulla sua gestione in vista dei prossimi impegni.

Il monito di Allegri e le condizioni del portoghese

Nonostante la volontà ferrea del calciatore di scendere in campo, la prudenza regna sovrana a Milanello. Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua filosofia del “corto muso” e per una gestione dei campioni improntata all’equilibrio, è stato chiaro: l’asso portoghese non è ancora al top della condizione.

Leao, l’ala sinistra dotata di uno scatto bruciante e di un dribbling capace di spaccare le difese avversarie, sta convivendo con un fastidioso problema all’adduttore. Il timore principale del comparto medico del Diavolo è che questo fastidio possa degenerare in una ben più complessa pubalgia, un infortunio subdolo che rischierebbe di compromettere l’intera stagione del numero dieci.

Verso il Como: le possibili scelte tattiche

La gestione del fuoriclasse lusitano sarà quindi improntata alla massima cautela. In vista della sfida contro il Como, la presenza di Leao dal primo minuto resta fortemente in dubbio. La strategia dei rossoneri sembra orientata verso una staffetta o un riposo precauzionale per consentire un recupero totale.

Senza l’apporto del portoghese, il peso dell’attacco ricadrà sulle spalle di Christian Pulisic, il trequartista statunitense cercatore di spazi e abilissimo negli inserimenti, ormai diventato un punto fermo dello scacchiere tattico di Allegri. Accanto a lui, si apre un ballottaggio serrato per completare il reparto offensivo:

Christopher Nkunku : l’attaccante francese tecnico e versatile, capace di agire sia da seconda punta che da rifinitore.

: l’attaccante francese tecnico e versatile, capace di agire sia da seconda punta che da rifinitore. Niclas Füllkrug: il centravanti tedesco vecchia scuola, fisico e letale nel gioco aereo, ideale per dare profondità alla manovra del Milan.

Gestione e prevenzione

La priorità della dirigenza e dell’allenatore è preservare l’integrità fisica di Leao sul lungo periodo. In un campionato così serrato, perdere il proprio top player per un lungo stop sarebbe un rischio troppo alto. La parola d’ordine in casa rossonera è “gestione”, con l’obiettivo di riavere il giocatore al 100% della forma per il rush finale della stagione.