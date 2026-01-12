Allegri, pesante retroscena dopo Fiorentina Milan: sfuriata iniziale ma quel dato non è passato inosservato

Allegri, spunta il retroscena dopo Fiorentina Milan: il tecnico, inizialmente infuriato per il pari, si è rasserenato guardando la classifica

Dopo la tempesta emotiva del post-partita al “Franchi”, in casa Milan sembra essere tornata la serenità dell’analisi lucida. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport Insider, la furia di Massimiliano Allegri si sarebbe trasformata in una consapevolezza costruttiva nel giro di poche ore.

L’analisi: oltre la rabbia del momento

Il tecnico livornese, che inizialmente aveva strigliato la squadra per la gestione caotica degli ultimi minuti a Firenze, ha cambiato prospettiva una volta rivisti i dati e la classifica:

La classifica sorride: Con 40 punti in 19 giornate , il Milan consolida il secondo posto e mantiene una media da vertice assoluto. Un bottino che, a mente fredda, Allegri considera straordinario visto il punto di partenza dell’estate scorsa.

Con , il Milan consolida il secondo posto e mantiene una media da vertice assoluto. Un bottino che, a mente fredda, Allegri considera straordinario visto il punto di partenza dell’estate scorsa. Lavoro sulla consapevolezza: Il vero step che manca a questo Milan non è tecnico, ma psicologico. Allegri vuole che i suoi ragazzi capiscano di essere una squadra d’alta classifica, evitando quelle frenesie che hanno rischiato di rovinare il match contro la Viola dopo il pareggio di Nkunku.

Il vero step che manca a questo Milan non è tecnico, ma psicologico. Allegri vuole che i suoi ragazzi capiscano di essere una squadra d’alta classifica, evitando quelle frenesie che hanno rischiato di rovinare il match contro la Viola dopo il pareggio di Nkunku. Distanze invariate: Nonostante il pareggio, i rossoneri hanno mantenuto il distacco sulle inseguitrici e restano l’unica vera alternativa all’Inter, con una striscia di imbattibilità (18 gare) che continua a pesare nella storia del club.

Obiettivo Como

La “furia” di Firenze è servita come scossa, ma il clima a Milanello ora è volto alla positività. Il ritorno dei titolarissimi contro il Como (il 15 gennaio) sarà il banco di prova per dimostrare che la lezione sulla “calma” e sulla “gestione dei momenti” è stata finalmente recepita.