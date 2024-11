Leao Milan, il dato dopo il gol allo Slovan Bratislava è incredibile: ancora non ci è riuscito in stagione. Il retroscena sull’attaccante

Leao con il gol di ieri allo Slovan Bratislava è arrivato a quota 4 reti in stagione con il Milan.

Il dato incredibile è che tutte le marcature sono arrivate in trasferta, lontano da San Siro. La prima con la Lazio, poi la doppietta al Cagliari e infine il primo gol in questa Champions League. Solo Pulisic ha segnato 4 gol fuori casa come Leao.