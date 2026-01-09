Leao gol e polemiche, il gesto con Fofana fa discutere: Tomori non era d’accordo – FOTO

Leao segna di testa e pareggia i conti in Milan Genoa, avete visto quello che è successo nel momento dell’esultanza del portoghese?

Il finale di Milan-Genoa non ha lasciato in dote soltanto un pareggio amaro per la classifica, ma ha aperto un acceso dibattito interno che sta dividendo la tifoseria e gli addetti ai lavori. Al minuto 92, in un clima di massima tensione, San Siro è diventato il palcoscenico di un cortocircuito comunicativo tra le stelle della squadra che solleva dubbi sulla gestione del gruppo nei momenti di crisi.

Il gol della speranza e l’esultanza della discordia

Tutto ha inizio quando Rafael Leao, l’attaccante portoghese dotato di una velocità devastante e di una tecnica sopraffina che lo rende l’uomo simbolo dell’attacco rossonero, svetta di testa e firma la rete dell’1-1. In un momento in cui ogni secondo risultava vitale per tentare il sorpasso, il numero 10 ha scelto di dare priorità al lato umano del gioco.

Invece di recuperare il pallone e correre verso il cerchio di centrocampo, il talento lusitano si è diretto verso la panchina per abbracciare Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, mediano di rottura arrivato per dare equilibrio al centrocampo del Diavolo, stava vivendo minuti di profondo sconforto: dopo un errore clamoroso nel primo tempo, culminato con una scivolata fantozziana al momento del tiro, il calciatore era rimasto in panchina triste e quasi nascosto sotto un cappuccio.

Lo scontro con Tomori: urgenza vs empatia

Questo gesto di vicinanza, per quanto nobile, non è stato gradito da tutti i compagni. Fikayo Tomori, il difensore centrale inglese cresciuto nel Chelsea e noto per la sua aggressività agonistica e leadership vocale, è intervenuto con decisione. Il centrale ha provato a strattonare Leao, intimandogli di tornare immediatamente in posizione per sfruttare i minuti di recupero rimasti e lanciare l’assalto finale alla porta rossoblù.

Nonostante il richiamo energico del compagno, il portoghese ha proseguito nel suo intento, ignorando i solleciti di Tomori per completare l’abbraccio con il compagno in difficoltà.

Un segnale di unione o mancanza di cinismo?

L’episodio sta scatenando polemiche roventi sui social e nei programmi televisivi. Se da una parte una fetta della critica vede nel gesto di Leao un segnale di grande compattezza e spirito di squadra, dall’altra molti tifosi dei rossoneri accusano la squadra di mancare della cattiveria agonistica necessaria per vincere i titoli.