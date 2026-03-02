Connect with us

Leao, Di Canio critico: «Senza di lui proprio tatticamente c’è differenza. Meno colpi, ma più solida»

2 ore ago

Leao

Leao è finito al centro delle critiche di Paolo Di Canio. Parole dure nei confronti del portoghese ai microfoni di Sky Calcio Club

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio si è lasciato andare ad un commento su Rafael Leao, sottolineando come senza di lui il Milan perderebbe di colpi ma prenderebbe solidità. Queste le parole dell’ex calciatore:

SEI PARTITE SENZA«2-0 e 3-0 al Lecce, 0-3 a Bologna, 0-3 a Udine, 3-0 in casa contro il Verona, con il Torino esce entra Pulisic e la ribalta 2-3. Sai chi non c’era in campo? Leao. Sei partite 16 gol segnati 0 subiti e dirai che c’entra? Proprio tatticamente c’è differenza».

MENO COLPI, MA PIU’ SOLIDA«Sarà una squadra con meno colpi, ma più solida, che perde meno palloni e meno esposta».

