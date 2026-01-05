Leao Milan, Di Canio è sicuro sui rossoneri: risolto questo nodo! Le parole. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La diciottesima giornata di Serie A si è conclusa confermando il dominio del terzetto di testa composto da Inter, Napoli e Milan. I rossoneri, sotto la guida strategica di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la gestione dei momenti chiave, mantengono il passo delle rivali, allungando sensibilmente su Juventus e Roma. In questo contesto di alta classifica, la gestione tecnica e dirigenziale sta facendo la differenza.

Durante l’ultima puntata del “Club” su Sky Sport 24 (fonte originale dell’analisi), l’opinionista ed ex attaccante Paolo Di Canio ha esaminato lo stato di forma del Diavolo. Secondo l’ex calciatore, il segreto di questa squadra non risiede necessariamente in un calcio spumeggiante, ma in un equilibrio solido trovato grazie a innesti mirati voluti da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, noto per la sua abilità nel costruire rose competitive e funzionali.

L’equilibrio rossonero e il fattore Rafael Leao

Di Canio ha sottolineato come la squadra di Allegri, allenatore che predilige la solidità difensiva e la concretezza, riesca a tenere bene il campo nonostante non produca una mole di gioco eccessiva. L’inserimento di elementi di esperienza ha permesso anche ai giovani di crescere. Un esempio lampante è Davide Bartesaghi, il promettente difensore mancino classe 2005, che sembra beneficiare di un assetto più corale.

Il fulcro della discussione rimane però Rafael Leao, l’attaccante portoghese dal talento cristallino ma a tratti discontinuo. Di Canio evidenzia un paradosso: quando il Milan gioca senza il suo numero 10, appare più unito come collettivo. Tuttavia, con Leao in campo nel nuovo ruolo di punta centrale assegnatogli dal mister toscano, la giocata risolutiva è sempre dietro l’angolo. Anche quando il portoghese sembra “sonnecchiare”, la sua capacità di finalizzare resta l’arma letale dei rossoneri.

Le sfide per il futuro di Tare e Allegri

Nonostante i risultati positivi, restano dei dubbi sulla tenuta a lungo termine di questo sistema. Igli Tare, il nuovo DS del club di via Aldo Rossi, dovrà valutare se la rosa attuale sia sufficiente per mantenere questi ritmi. Se da un lato il Diavoloha risolto il “dilemma Leao” rendendolo un terminale offensivo diretto, dall’altro i numeri realizzativi complessivi restano bassi.

Il compito di Massimiliano Allegri, maestro nel massimizzare il rendimento dei singoli, sarà quello di continuare a migliorare i giocatori meno appariscenti, garantendo che il Milan possa lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata, indipendentemente dalle fiammate del suo fuoriclasse lusitano.