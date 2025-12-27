Gattuso si confessa a Vivo Azzurro. Tutte le sue dichiarazioni. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

In un’emozionante intervista rilasciata al canale ufficiale Vivo Azzurro, Gennaro “Rino” Gattuso, il grintoso Commissario Tecnico della Nazionale italiana e indimenticata leggenda del centrocampo mondiale, è tornato a parlare del momento in cui ha accettato la panchina più prestigiosa del Paese. Con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, l’ex mediano ha raccontato le sensazioni vissute durante la chiamata della Federazione, sottolineando come l’amore per la maglia azzurra abbia superato ogni dubbio razionale.

L’onore di rappresentare l’Italia: le parole del CT

“Quando mi è stato proposto l’incarico, ho detto sì senza chiedermi quali fossero i pro e i contro”, ha dichiarato Gattuso. Il tecnico, leader carismatico capace di trasmettere grinta e appartenenza ai suoi calciatori, ha ribadito di non essersi mai pentito della scelta: “Mi sento un privilegiato e un uomo fortunato. Convivo con le pressioni da quando avevo dodici anni, da quando mi trasferii a Perugia con il solo pensiero di non poter fallire”. L’obiettivo del CT è chiaro: regalare una gioia immensa a tutta la nazione attraverso il lavoro dei suoi ragazzi.

L’influenza del nuovo Milan: la visione di Allegri e Tare

Mentre Gattuso guida l’Italia, il club che lo ha reso grande sta vivendo una vera e propria rivoluzione tecnica. Il Diavoloha infatti affidato le proprie ambizioni a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera per portare pragmatismo, solidità e una gestione magistrale dei momenti clou della stagione. Allegri sta lavorando a stretto contatto con la nuova dirigenza per riportare i rossoneri sul tetto d’Europa, un progetto che Gattuso osserva con grande rispetto e attenzione.

Parallelamente, il mercato e la costruzione della rosa sono nelle mani sapienti di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese stimatissimo per il suo fiuto infallibile nello scouting e per la capacità di concludere trattative strategiche. La sinergia tra Tare e Allegri sta garantendo alla formazione milanista una struttura solida, basata su un mix di giovani talenti e campioni affermati, elementi che spesso finiscono sotto la lente d’ingrandimento dello stesso Gattuso in ottica Nazionale.

Un futuro tra Azzurro e Rossonero

La responsabilità di cui parla il CT è la stessa che oggi avvertono i protagonisti della compagine milanista. Mentre Gattuso cerca di plasmare un’Italia coraggiosa, il nuovo corso del club meneghino punta a consolidare la propria posizione ai vertici della Serie A. Con il supporto di figure come Igli Tare dietro la scrivania e Massimiliano Allegri sul campo, il futuro del Diavolo sembra essere in mani sicure, proprio come il centrocampo di un tempo era protetto dalla grinta di Rino.