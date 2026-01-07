Leao Milan, Cassano critica il portoghese nonostante il gol. Le sue parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il consueto appuntamento del lunedì sera con Viva El Futbol, il format streaming condotto da Lele Adani e Nicola Ventola, è tornato a far discutere il mondo del web. Durante l’ultima puntata, l’ex talento di Bari Vecchia, Antonio Cassano — noto per il suo stile senza filtri e per un passato glorioso quanto turbolento tra le fila del Milan e della Nazionale — ha lanciato un durissimo attacco frontale contro i protagonisti della scena calcistica attuale, non risparmiando critiche feroci.

Il mirino su Massimiliano Allegri e la nuova gestione societaria

Al centro del dibattito è finito innanzitutto Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico toscano recentemente tornato sulla panchina del Diavolo per risollevare le sorti tattiche della squadra. Nonostante la nuova era targata Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio oggi Direttore Sportivo dei rossoneri, Cassano ha espresso forti perplessità sul gioco espresso dalla compagine meneghina. Secondo il “Pibe de Bari”, il calcio proposto dal nuovo allenatore del Milan rimane troppo conservatore e lontano dagli standard europei necessari per eccellere.

Il duro affondo contro Rafael Leao

Tuttavia, il momento di massima tensione si è raggiunto quando il discorso si è spostato su Rafael Leao, l’attaccante portoghese dotato di grande velocità ma spesso criticato per la sua discontinuità. Antonio Cassano ha letteralmente demolito la prestazione del numero 10 dopo l’ultima uscita di campionato, usando parole pesanti come macigni:

“Leao può anche fare cinque o sette gol, non me ne frega niente: a Cagliari l’altro giorno è stato impalpabile. Non sa giocare spalle alla porta. Il problema è lo status che lui si mette e che gli altri gli hanno messo. I numeri te li puoi mettere nel culo, non me ne frega niente dei numeri: anche Inzaghi aveva i numeri ed era scarso. Sai chi mi ricorda Leao? Richarlison, fa qualche gol ma è una pippa, è dissociato dal mondo. Leao è una pippa: non c’entra niente con il gioco del calcio”.

Analisi tecnica e prospettive per i Rossoneri

Secondo Cassano, il talento del club di via Aldo Rossi sarebbe sopravvalutato dai media e dai tifosi. Il paragone con Richarlison, il centravanti brasiliano del Tottenham, serve a sottolineare una presunta mancanza di intelligenza calcistica. In un momento delicato per la stagione dei rossoneri, queste dichiarazioni mettono ulteriore pressione su Igli Tare e Massimiliano Allegri, chiamati a gestire un caso mediatico che rischia di destabilizzare lo spogliatoio del Milan.

Mentre i sostenitori della squadra rossonera si dividono tra chi difende il fuoriclasse lusitano e chi concorda con l’analisi tecnica, resta da vedere come risponderà il campo nelle prossime sfide cruciali della stagione.

