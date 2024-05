Leao Milan, spunta uno scenario a sorpresa! Potrebbe succedere QUESTO in estate

Leao Milan, spunta uno scenario a sorpresa! Potrebbe succedere QUESTO nel corso della prossima estate: i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao, legato al Milan da un contratto in cui è presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Difficilmente ci saranno club disposti a pagarla.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal quotidiano, se in estate dovesse scatenarsi un domino di attaccanti e dovesse presentarsi una squadra con un’offerta intorno ai 100 milioni di euro sarebbe complicato per il Milan quantomeno non valutarla. Dipenderà probabilmente molto anche dal nuovo allenatore.