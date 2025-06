Leao Milan, Bianchin svela: «Sia Tare che Allegri sono convinti di questa cosa sul portoghese»

Leao Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha rivelato il pensiero di Tare e Allegri sull’esterno portoghese: le dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha parlato così di Rafael Leao, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Quanto vale Rafa Leao? In bocca al lupo con una valutazione. Rafa è un invalutabile concentrato di talento e discontinuità, calma piatta e fuochi d’artificio, dribbling e camminate in fascia. Se paghi il potenziale, rischi di farti scappare la mano, ma gol e assist arrivano con continuità da anni. E allora? E allora, tre certezze si fanno largo. La prima: il Milan vuole tenerlo. Igli Tare e Max Allegri sono sinceramente convinti che Rafa abbia troppo talento per non fare la differenza in Serie A. Vorrebbero lavorarci per un anno. La seconda: la clausola da 175 milioni è eccessiva. Nessuno la pagherà, oggi e fino alla fine di questo mercato. La terza: il Bayern comanda il gioco e può far saltare il banco, perché di fronte a un’offerta molto alta, un tavolo si aprirebbe anche per Leao».