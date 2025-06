Leao Milan, il Bayern Monaco non ha mollato la presa sul portoghese: per Allegri è al centro del progetto ma questa cosa potrebbe far cambiare gli scenari

Leao Milan, il Bayern Monaco non ha mollato la presa sul portoghese: per Allegri è al centro del progetto. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Matteo Moretto, il Bayern Monaco non ha affatto mollato la presa su Rafael Leao e il suo interesse per l’attaccante portoghese del Milan rimane concreto. Nonostante una temporanea sospensione dei tentativi, i bavaresi sarebbero pronti a riprendere l’offensiva per portare il giocatore a Monaco di Baviera.

Moretto rivela che verso la fine di giugno o l’inizio di luglio, il Bayern Monaco valuterà se presentare un’offerta ufficiale per Leao. Qualora decidesse di “andare all-in”, il club tedesco sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra considerevole, stimata tra i 75 e gli 85 milioni di euro, bonus inclusi o meno, un aspetto ancora da definire. Questo forte interesse del Bayern nasce anche dalla possibile partenza di Leroy Sané, che potrebbe lasciare un vuoto sulla fascia e aprire un nuovo ciclo con Leao come protagonista.

Dal canto suo, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10, considerato un elemento cruciale per il progetto tecnico di Massimiliano Allegri e di Igli Tare. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, nell’attuale rosa rossonera “non ci sono calciatori incedibili”, il che significa che una maxi offerta potrebbe far vacillare le resistenze del club.

Parallelamente, l’Arabia Saudita continua a monitorare la situazione di Leao, mantenendo vivo l’interesse di alcuni club sauditi sul giocatore. La partita per il futuro di Rafael Leao è quindi aperta e si preannuncia una fase calda del mercato, con il Bayern Monaco in prima linea e il Milan chiamato a difendere uno dei suoi gioielli più preziosi.