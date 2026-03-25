Leao Milan, il portoghese smentisce le ricostruzioni su Milanello: il commento che chiarisce la situazione con Allegri

Leao Milan, l’attaccante rossonero interviene personalmente su Instagram per smentire le indiscrezioni su un presunto dialogo teso con Allegri

Il clima intorno al mondo rossonero si scalda, ma questa volta non per questioni tattiche legate alla lotta scudetto. Nel pomeriggio odierno, è circolata una ricostruzione giornalistica dettagliata su quanto sarebbe accaduto all’interno del centro sportivo di Carnago nei giorni precedenti alla sfida tra il Milan e il Torino. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di stampa, tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao ci sarebbe stato un confronto dai toni piuttosto accesi.

L’allenatore toscano avrebbe chiesto al suo numero dieci una maggiore incisività sotto porta e, soprattutto, un sacrificio superiore in fase difensiva per aiutare i compagni nei momenti di sofferenza. La risposta attribuita al fuoriclasse lusitano, che avrebbe gelato l’ambiente di Milanello, sarebbe stata un rassegnato: «Non ce la faccio». Una frase che avrebbe testimoniato un momento di appannamento psicofisico del giocatore nel pieno della corsa contro i nerazzurri.

La smentita categorica del numero dieci

Tuttavia, la reazione del diretto interessato non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente attraverso i canali digitali. Rafael Leao, da sempre molto vigile su tutto ciò che viene pubblicato sul suo conto, ha voluto smentire categoricamente questa versione dei fatti. Sotto il post di una pagina Instagram che riportava la notizia del presunto scontro con Massimiliano Allegri, il portoghese ha lasciato un commento inequivocabile: una emoji della X rossa.

Con questo semplice ma diretto gesto simbolico, l’attaccante ha voluto far sapere ai propri sostenitori e agli addetti ai lavori che la ricostruzione pubblicata non corrisponde affatto alla realtà dei fatti. Non è la prima volta che il calciatore decide di intervenire in prima persona per “marcare a uomo” le notizie che ritiene infondate, confermando una personalità che non accetta passivamente rumors capaci di destabilizzare l’armonia dello spogliatoio del Diavolo.