Milanello
MN24 – Infortunio Loftus-Cheek, inglese di nuovo in gruppo. E su Leao e Gabbia…
Infortunio Loftus-Cheek, il centrocampista inglese è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Le ultime su Leao e Gabbia
Il Milan ha riacceso i motori a Milanello dopo i tre giorni di scarico concessi da Massimiliano Allegri. La notizia più importante della giornata, appresa dalla redazione di Milannews24, riguarda Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni.
Dopo l’intervento chirurgico alla mascella resosi necessario in seguito al violento scontro di gioco con il portiere del Parma, Edoardo Corvi, lo scorso 22 febbraio, il “gigante” rossonero ha finalmente riassaporato il campo.
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Infortunio Loftus-Cheek, inglese in gruppo
Nonostante il gruppo a disposizione di Allegri sia ridotto all’osso a causa degli impegni dei nazionali, il rientro di Loftus-Cheek rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale in vista del big-match di Pasquetta.
L’inglese punta dritto alla convocazione per la sfida del 6 aprile contro il Napoli. Situazione diversa, invece, per Rafael Leao e Matteo Gabbia: secondo Milannews24, entrambi hanno proseguito oggi con il rispettivo piano di cure e terapie. Se per il portoghese filtra ottimismo per un recupero lampo, la gestione del difensore centrale rimane più cauta per evitare ricadute muscolari in vista del rush finale di aprile.