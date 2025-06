Leao Milan, Allegri lo blinda al centro del progetto e scaccia le voci Bayern Monaco: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Rafael Leao è sempre più al centro del progetto del Milan, in particolare sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, infatti, ha espresso la ferma volontà di costruire la squadra attorno al talento portoghese, considerandolo la stella del nuovo corso rossonero e l’uomo su cui puntare per la ripartenza. Questa centralità nel progetto incide profondamente anche sulle dinamiche di mercato, con il Milan che non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10, se non di fronte a un’offerta “irrinunciabile”, ben oltre i 100 milioni di euro, a fronte di una clausola da 175 milioni.

Nel frattempo, il Bayern Monaco, che aveva mostrato un concreto interesse per Leao, sembra aver virato su un altro obiettivo. Le ultime indiscrezioni indicano che il club bavarese si stia concentrando su Nico Williams, talentuoso esterno d’attacco dell’Athletic Bilbao. Il Bayern Monaco, alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra (anche in vista di una possibile partenza di Leroy Sané), vede in Williams il profilo ideale e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore spagnolo.

La clausola rescissoria di Nico Williams si aggira intorno ai 60-65 milioni di euro, cifra considerata più abbordabile rispetto alle richieste del Milan per Leao. Questa mossa del Bayern rafforza ulteriormente la posizione del Milan su Leao, che si sente sempre più al centro del progetto e che, con l’ingaggio importante e la fiducia di Allegri, è destinato a rimanere un punto fermo della squadra rossonera per la prossima stagione.