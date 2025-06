Calciomercato Milan, pazzo intreccio che coinvolge Osimhen e Leao: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo un’indiscrezione di mercato riportata dal Corriere della Sera, il Milan starebbe accarezzando un sogno ambizioso per il proprio attacco: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, destinato a lasciare il Napoli in questa sessione estiva, potrebbe diventare il colpo di mercato rossonero, ma la fattibilità di questa operazione è strettamente legata a un evento chiave: l’eventuale partenza di Rafael Leão.

L’idea di Osimhen al Milan non nasce dal nulla. Il club rossonero, da tempo alla ricerca di un centravanti prolifico e in grado di fare la differenza, vede nel nigeriano il profilo ideale. La sua potenza fisica, la capacità di attaccare la profondità e l’innata attitudine al gol lo renderebbero un’arma devastante per il fronte offensivo milanista. Osimhen, a sua volta, potrebbe essere attratto da un progetto ambizioso come quello del Milan, che punta a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa.

Tuttavia, l’operazione è economicamente complessa. Il Napoli valuta Osimhen con una cifra molto alta, forte anche della sua clausola rescissoria. Le prime offerte arrivate per il giocatore, tra cui quella presunta dell’Al-Hilal dall’Arabia Saudita (che il giocatore stesso avrebbe rifiutato per rimanere in Europa), non hanno soddisfatto le richieste del presidente De Laurentiis. Per il Milan, un investimento di tale portata sarebbe possibile solo attraverso un’entrata economica significativa.

Ed è qui che entra in gioco Rafael Leão. Il Bayern Monaco, come riportato da diverse fonti, avrebbe messo gli occhi sul talento portoghese, valutandolo come un potenziale rinforzo per il proprio reparto offensivo. Un’offerta da parte del Bayern, nell’ordine dei 100 milioni di euro, che il Milan ha già fissato come prezzo per il suo gioiello, permetterebbe ai rossoneri di avere la liquidità necessaria per tentare l’assalto a Osimhen.

Si configurerebbe, dunque, un intricato domino di mercato: l’uscita di Leão per fare cassa e finanziare l’arrivo di Osimhen. Un’ipotesi suggestiva che farebbe sognare i tifosi milanisti, ma che resta al momento legata a dinamiche complesse e a trattative che si preannunciano lunghe e difficili. Il Milan osserva, pronto a muoversi nel caso in cui si aprisse uno spiraglio per un’operazione che potrebbe cambiare le sorti del suo mercato estivo.