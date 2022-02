Leao: «La Coppa Italia è un obiettivo, Giroud mi ha ringraziato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Leao a Mediaset dopo Milan Lazio:

«Dopo una partita molto importante come il Derby, volevamo vincere, siamo arrivati oggi carichi, abbiamo fatto un lavoro straordinario, risultato giusto. Adesso la semifinale, la Coppa Italia è una competizione che vogliamo vincere e vogliamo continuare così. Sono pronto per aiutare la squadra con gol e assist, l’importante è che vinca la squadra. Sì, Giroud mi ha ringraziato per l’assist»