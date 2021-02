Leao: «In società tutti ci danno fiducia. Vogliamo reagire»

Conferenza stampa Leao: le parole dell’attaccante rossonero alla vigilia del match di Europa League contro lo Stella Rossa

Conferenza stampa Leao: le parole dell’attaccante rossonero alla vigilia del match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro lo Stella Rossa.

Sulla gara – «Ogni partita siamo il Milan e giochiamo per vincere. Domani è molto importante perché vogliamo cercare di andare avanti in questa competizione»

Sul ruolo di vice Ibra – «Non c’entra niente la posizione. Io voglio dare sempre il massimo e cerco di aiutare la mia squadra. La cosa più importante è vincere»

Sulla reazione – «Non siamo meno forti dopo le ultime due partite. Lavoriamo tutti i giorni e domani vogliamo dimostrare il nostro lavoro»

Sugli aspetti da migliorare – «Devo ringraziare Pioli che mi da fiducia tutti i giorni. Anche i miei compagni mi danno fiducia. Cerco sempre di ascoltare tutti e di aiutarli con quello che posso fare»

Sulla svolta – «Stiamo bene e siamo uniti. Sappiamo che le ultime due partite non abbiamo fatto bene. Abbiamo visto gli errori e adesso guardiamo avanti, tutti uniti. Vogliamo reagire. Domani vogliamo reagire»

Sulla gioventù del gruppo – «Tutti ci danno fiducia in società per entrare in campo tranquilli. Siamo giovani e abbiamo talento. Vogliamo dimostrare quello che possiamo fare in campo»

Su Ibra – «E’ come un fratello maggiore che ci fa vedere quello che possiamo fare. La mentalità che ha a 39 anni è la sua caratteristica più importante. Con lui siamo più forti».