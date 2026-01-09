Leao risponde alle polemiche, storia con Fofana: «Insieme, fratello: non importa…»

Leao con una storia Instagram ha deciso di rispondere alle polemiche che si sono sollevate a causa della sua esultanza

Ieri sera, precisamente al 92′ di Milan-Genoa, Rafael Leao segna di testa il gol del pareggio e invece di andare subito nella sua metà campo per tentare l’assalto finale corre verso la panchina per esultare.

Un gesto che ha scatenato numerose polemiche tra i tifosi e non solo, lo stesso Tomori appena ha visto il numero 10 andare verso la panchina ha fatto di tutto per trattenerlo e riportarlo in posizione, ma niente da fare, il portoghese ha abbracciato Fofana per poi tornare effettivamente nella sua metà campo.

La risposta di Rafa Leao alle polemiche, su Instagram il messaggio è chiaro

«Insieme, fratello: non importa chi è contro di noi», così su una storia Instagram, la frase è accompagnata da una foto insieme a Fofana. Il francese è stato infatti bersaglio di fischi e insulti sui social per l’errore nel primo tempo, quando stava per colpire una palla a pochi metri dalla linea di porta è scivolato.