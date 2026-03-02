Connect with us

Leao, Florenzi dalla sua parte: «I giocatori forti devono essere messi bene in campo. E’ il più forte che abbiamo in Serie A»

Leao

Leao è stato oggetto di discussione nel post Cremonese-Milan, queste le parole dell’ex compagno Alessandro Florenzi

Nel corso di Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi ha speso belle parole nei confronti di Rafael Leao. I due sono stati anche compagni al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

APPUNTO AD ALLEGRI? «I giocatori forti devono prendersi delle responsabilità, ma soprattutto devono essere messi bene nel campo e fatti giocare in una certa maniera per fargli esprimere quello che è il loro calcio».

LA RIFLESSIONE«Sinceramente non so quanto in questo momento il Milan stia dando a Leao più di quello che Leao stia dando al Milan».

PRIMA UNA SQUADRA DIVERSA«Ovviamente il Milan gioca tanto in ripartenza che per lui potrebbe essere il suo gioco, però l’ho visto giocare quando c’era una squadra un po’ più armoniosa a livello di gioco e veniva fuori».

IL PIU’ FORTE IN SERIE A«Per me Leao resta il più forte che abbiamo nella Serie A, in tutto».

