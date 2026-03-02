HANNO DETTO
Leao, Florenzi dalla sua parte: «I giocatori forti devono essere messi bene in campo. E’ il più forte che abbiamo in Serie A»
Leao è stato oggetto di discussione nel post Cremonese-Milan, queste le parole dell’ex compagno Alessandro Florenzi
Nel corso di Sky Calcio Club, Alessandro Florenzi ha speso belle parole nei confronti di Rafael Leao. I due sono stati anche compagni al Milan. Queste le sue dichiarazioni:
APPUNTO AD ALLEGRI? – «I giocatori forti devono prendersi delle responsabilità, ma soprattutto devono essere messi bene nel campo e fatti giocare in una certa maniera per fargli esprimere quello che è il loro calcio».
LA RIFLESSIONE – «Sinceramente non so quanto in questo momento il Milan stia dando a Leao più di quello che Leao stia dando al Milan».
PRIMA UNA SQUADRA DIVERSA – «Ovviamente il Milan gioca tanto in ripartenza che per lui potrebbe essere il suo gioco, però l’ho visto giocare quando c’era una squadra un po’ più armoniosa a livello di gioco e veniva fuori».
IL PIU’ FORTE IN SERIE A – «Per me Leao resta il più forte che abbiamo nella Serie A, in tutto».
