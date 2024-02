Leao e la sua filosofia di vita: «A volte le cose non vanno bene ma non bisogna mollare». E poi il paragone col surf

Leao e la sua filosofia di vita: «A volte le cose non vanno bene ma non bisogna mollare». Le dichiarazioni del rossonero

Il rossonero Leao ha parlato durante la presentazione del suo libro ‘Smile’ analizzando il suo modo di vivere facendo il paragone con il surf.

SURF – «Mi piace perché è un modo di vivere. Quando sei sulla cresta dell’onda devi approfittarne al massimo, ma quando cadi non devi mollare mai. È come la vita, ci sono cose che a volte non vanno bene ma non devi mollare. Se cadi devi continuare».

LE PAROLE DI LEAO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SMILE”