Leao vuole l’Europa League: «Vogliamo vincerla, Ibra ci aiuterà con la sua esperienza». Le parole del rossonero

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport analizzando anche l’Europa League.

EUROPA LEAGUE – «Vogliamo vincerla. Ibra l’ha vinta, ci trasmetterà l’esperienza per poterla vincere. Il Milan non l’ha mai vinta. Con tutti i miei compagni sappiamo di avere la responsabilità di poter essere ricordati anche per quello».

