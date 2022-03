Leao: «Ibra? Con lui devi dare sempre il massimo, mi dice che...»

Nuove anticipazioni dell’intervista di Leao a DAZN. Ecco cosa ha detto il portoghese su Ibrahimovic e i compagni di squadra

Nuove anticipazioni dell’intervista di Leao a DAZN. Ecco cosa ha detto il portoghese su Ibrahimovic e i compagni di squadra

Su Ibrahimovic: «Quando sei in campo con lui devi dare sempre il massimo. A me mancava continuità in campo, ma ora sono un giocatore diverso. Ibra va sempre ascoltato, mi dice che quando entro in campo devo prendere la palla e andare. Quando senti questa fiducia dei compagni è importante»