Leao come Mbappé? Pioli: «Più Henry, può arrivare sul tetto del mondo». Il tecnico rossonero parla del portoghese

Stefano Pioli ha parlato così di Rafael Leao in conferenza stampa.

Le sue parole: «Non può essere al 100%, si sta avvicinando ma deve mettere ancora minutaggio. Deve continuare a lavorare con ambizione e convinzione perché può diventare un giocatore molto forte a livello europeo e mondiale. Se può diventare come Mbappé? A me Leao ricorda tanto Henry a inizio della carriera. Credo che debba lavorare tanto sulla sua testa per cercare di essere molto ambizioso. Coi suoi mezzi può arrivare sul tetto del mondo».