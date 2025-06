Leao Bayern Monaco, arrivano conferme: pronta un’offerta per il Milan

Leao Bayern Monaco – Arrivano conferme, il club bavarese è pronto a fare una super offerta al Milan!

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Gianluca Di Marzio, il Bayern Monaco starebbe seriamente valutando la possibilità di un affondo per Rafael Leao, talento portoghese e punto di riferimento del Milan. L’offerta che i bavaresi avrebbero intenzione di presentare al club rossonero sarebbe quantificabile in una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe una contropartita tecnica. Questa mossa, sebbene non ancora ufficiale, testimonia il concreto interesse del colosso tedesco per l’esterno offensivo, riconosciuto a livello internazionale per la sua velocità, la sua capacità di dribbling e il suo impatto sulle partite.

La proposta del Bayern Monaco, se confermata, rappresenterebbe un tentativo significativo per strappare Leao al Milan, che lo considera un pilastro del proprio progetto tecnico. Il club rossonero, dal canto suo, ha sempre mostrato una ferma intenzione di trattenere il giocatore, blindandolo con un contratto oneroso e una clausola rescissoria molto alta, pari a 175 milioni di euro. È evidente che l’offerta del Bayern, pur cospicua, si discosti notevolmente da tale cifra, ponendo il Milan di fronte a una decisione importante.

La strategia del Bayern di includere una contropartita tecnica nell’affare è un elemento chiave di questa potenziale trattativa. L’inserimento di un giocatore nella negoziazione potrebbe permettere ai tedeschi di abbassare la componente economica diretta dell’offerta, rendendola più sostenibile, e al contempo offrire al Milan un profilo che potrebbe interessare per completare o rinforzare la propria rosa. Tuttavia, il nome della contropartita non è ancora stato rivelato, e la sua identità sarà cruciale per capire se il Milan possa considerare l’operazione vantaggiosa.

Il Milan, come ribadito più volte, è orientato a fare muro a qualsiasi offerta che non si avvicini alla clausola rescissoria di Leao. La volontà della dirigenza è quella di puntare sulla continuità e sulla crescita del giocatore, ritenuto fondamentale per le ambizioni future del club. Solo una proposta “irrinunciabile”, decisamente superiore a quella ventilata dal Bayern, potrebbe far vacillare le certezze rossonere.

Il calciomercato è per sua natura imprevedibile, ma l’interesse del Bayern Monaco per Leao, così come riportato da Gianluca Di Marzio, è un segnale forte. Resta da vedere se i bavaresi presenteranno effettivamente questa offerta e, soprattutto, quale sarà la reazione del Milan di fronte a una simile proposta, che pur non eguagliando la clausola, rappresenta comunque un investimento significativo per un giocatore di tale calibro. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se questo potenziale affare prenderà realmente piede o se rimarrà solo una suggestione di mercato.