Leao atteso al varco: Ibra e Pioli si aspettano il definitivo salto di qualità

Leao ha dato ottimi segnali nel derby dopo una prova incolore contro l’Atalanta: dai suoi goal passano le chance scudetto rossonere

Leao ha già segnato sei reti in stagione ( 5 in campionato più una in Europa League) e ha intenzione di incrementare di molto il proprio bottino.

DOPPIA CIFRA – Raggiungere la doppia cifra non consacrerebbe solo il portoghese come punto fisso della compagine di Pioli ma permetterebbe a tutto il Milan di accrescere sensibilmente le possibilità di tricolore. Il futuro passa da Leao: al Milan sono sicuri di non doversene pentire.