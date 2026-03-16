Lazio Milan, le statistiche e le curiosità dopo il match: rossoneri a secco per la prima volta dal 2023 e dopo quasi 70 anni…

Lazio Milan, ecco alcune statistiche e curiosità dopo il match dell’Olimpico: rossoneri a secco per la prima volta dal 2023 e dopo quasi 70 anni…

Il Milan esce sconfitto dall’Olimpico nella gara valida per la 29ª giornata di Serie A. A vincere è la Lazio di Maurizio Sarri, che si impone 1-0 grazie alla rete realizzata al 26’ da Gustav Isaksen, attaccante danese decisivo nel primo tempo della sfida.

La squadra biancoceleste ha mostrato maggiore cinismo soprattutto nei primi quarantacinque minuti, periodo nel quale è riuscita anche a colpire una traversa, mettendo in grande difficoltà la formazione rossonera. Il Milan ha faticato nella prima parte di gara, concedendo spazio alle iniziative dei padroni di casa.

Con il passare dei minuti, però, la squadra di Massimiliano Allegri ha provato a reagire. Nella ripresa i rossoneri sono cresciuti progressivamente anche grazie alle sostituzioni operate dalla panchina. Nonostante un finale generoso e diversi tentativi offensivi, il risultato non è più cambiato e la Lazio ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio.

La sconfitta pesa nella corsa al vertice della classifica. Il Milan, infatti, perde l’occasione di avvicinarsi al primo posto e resta ora distante otto punti dalla vetta quando mancano nove giornate alla conclusione del campionato.

Numeri e statistiche di Lazio Milan

Il successo dell’Olimpico permette alla Lazio di ottenere un risultato storico contro il Milan. I biancocelesti hanno infatti vinto due gare consecutive nel girone di ritorno contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal biennio 1956-1957.

Per Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, la vittoria rappresenta anche un traguardo personale importante. L’allenatore toscano ha infatti superato quota 600 punti in Serie A, arrivando a 602. Tra gli allenatori attualmente presenti nel campionato italiano, solo Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte avevano già raggiunto questo risultato.

Dal punto di vista rossonero, invece, si tratta di una battuta d’arresto significativa. Il Milan torna a perdere senza segnare contro la Lazio in campionato per la prima volta dal 24 gennaio 2023, quando all’Olimpico arrivò una pesante sconfitta per 4-0. Una serata difficile che complica ulteriormente la rincorsa al vertice della classifica.

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