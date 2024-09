Lazio Milan, Ambrosini SENTENZIA: «Leao-Theo Hernandez? Emersa una cosa EVIDENTE». Poi ESALTA Abraham

Lazio-Milan, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero e opinionista, ha commentato la situazione Leao-Theo Hernandez

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini, ex Milan, ha parlato così dell’episodio Theo-Leao in Lazio-Milan:

PAROLE – «Inutile che ci giriamo intorno: il malessere è evidente è si è manifestato in una forma abbastanza forte. L’immagine dei giocatori che non vanno lì non è stata bella da vedere a prescindere dal fatto che loro fossero, tra virgolette, giustificati perché erano appena entrati e non avevano bisogno di bere. Però Tammy Abraham, che era entrato insieme a loro e Musah erano con gli altri compagni a parlare, a incitarli, a chiedere informazioni. Loro no. Il malessere è qualcosa di più di una semplice esclusione. Ora, magari, non è simpatico parlare senza sapere le cose né fare allusioni di qualunque tipo. Però, quello che si è visto oggi è un qualcosa che non è bello da vedere e da giustificare per una squadra del valore del Milan».