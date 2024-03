Lazio Milan: traguardo raggiunto da Leao, ecco cosa ha fatto il portoghese

Sono in campo Lazio e Milan per la ventisettesima giornata della Serie A 2023-24. Leao ha subito raggiunto un traguardo importante

il portoghese ha subito raggiunto un traguardo importante. In tal senso infatti il numero 10 ha raggiunto le 250 presenze con le maglie dei club, giovanili comprese, 195 di queste con la maglia rossonera