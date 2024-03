Lazio Milan: la scelta UFFICIALE su Theo Hernandez in vista del match dell’Olimpico

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Lazio Milan, match valido per la giornata 27 della Serie A. La scelta ufficiale su Theo Hernandez

Il grande dubbio che ha tenuto in ansia i tifosi rossoneri in vista di Lazio Milan sono state le condizioni di Theo Hernandez dopo la botta in allenamento. Ecco la scelta ufficiale di formazione sul terzino rossonero:

sospiro di sollievo per tutti, il francese sarà regolarmente in campo sulla corsia di sinistra in difesa. Pienamente recuperato. Pioli sorride.