Lazio Milan: chi si rivede, Tomori torna a disposizione dopo 69 giorni

Non solo le scelte ufficiali dei due allenatori in Lazio Milan per i rossoneri sono importanti anche i ritorni in panchina. Si rivede Tomori

Tra meno di un’ora in campo Lazio Milan, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-24. Non solo le scelte ufficiali da tenere d’occhio ma anche i ritorni in panchina soprattutto per i rossoneri:

in tal senso gradito ritorno tra i difensori, torna ufficialmente a disposizione Tomori dopo 69 giorni di assenza dal terreno di gioco.