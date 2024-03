Lazio Milan: sorpresa all’Olimpico, Ibrahimovic ha raggiunto la squadra per assistere al match

In occasione di Lazio Milan, in campo tra poco all’Olimpico ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, che ha raggiunto la squadra

Come riportato in questi minuti da Milan TV, dopo essere stato ospite del Business of Football Summit a Londra insieme a Gerry Cardinale, oggi Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto la squadra rossonera a Roma dove, tra pochi minuti, ci sarà Lazio Milan

Questa sera, dunque, l’ex calciatore svedese sarà presente all’Olimpico. Oltre a ,ui ci sarà anche Geoffrey Moncada.