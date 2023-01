Lazio Milan: ecco le quote dei bookmakers del match

Domani sera il Milan affronterà la Lazio nel match di Serie A. Ecco le quote dei bookmakers per la sfida. Rossoneri favoriti

Domani sera il Milan affronterà la Lazio nel match di Serie A. Ecco le quote dei bookmakers per la sfida.

I campioni d’Italia sono favoriti, con il segno «2» che guida la lavagna a 2,35; seguono la vittoria della Lazio a 3,00 e il pareggio a 3,40. Grande equilibrio tra Under (1,95) e Over (1,80), mentre il Goal a 1,63 comanda nettamente sul No Goal a 2,15.