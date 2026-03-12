News
Lazio Milan, operato Provedel: out con il Milan! Ecco chi lo sostituirà
Arrivano aggiornamenti determinanti sul fronte infermeria per uno dei protagonisti del campionato italiano. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il portiere Ivan Provedel, estremo difensore di grande affidabilità noto per i suoi riflessi felini e la capacità di guidare la retroguardia con personalità, ha concluso positivamente il suo percorso operatorio.
Il calciatore è stato ufficialmente dimesso dal Concordia Hospital di Roma dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla. L’operazione, eseguita con successo dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, rappresenta un passaggio fondamentale per il pieno recupero fisico dell’atleta.
Il protocollo riabilitativo e i tempi di stop
Nonostante la perfetta riuscita dell’intervento, Ivan Provedel dovrà ora osservare un periodo di riposo articolare assoluto. Per circa un mese, il portiere dovrà indossare un tutore specifico per immobilizzare l’area interessata, come confermato ufficialmente dalla società. Solo al termine di queste quattro settimane potrà finalmente iniziare il protocollo riabilitativo volto al recupero della mobilità e, successivamente, della condizione atletica necessaria per tornare tra i pali.
Le strategie del Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri
Questo scenario clinico viene monitorato con estrema attenzione anche dalle parti di via Aldo Rossi. Il corso dei rossoneri, infatti, non lascia nulla al caso sotto la guida di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan. Tare, dirigente albanese di fama internazionale celebre per la sua capacità di programmare con lungimiranza e per la profonda conoscenza del mercato dei portieri, tiene sempre i radar accesi su ogni dinamica che riguardi i top player della Serie A.
Parallelamente, il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato alla guida del Diavolo per infondere pragmatismo e solidità difensiva, sa bene quanto gli infortuni dei portieri possano spostare gli equilibri di una stagione. Allegri, stratega della panchina esperto nella gestione delle risorse umane, considera la stabilità difensiva il pilastro fondamentale per il successo del club meneghino.
L’impatto sul campionato e sul mercato
L’assenza prolungata di un profilo come quello di Provedel è una notizia che riverbera in tutta la lega. Mentre i rossonericontinuano la loro rincorsa verso gli obiettivi stagionali, la dirigenza guidata da Igli Tare valuta costantemente ogni opportunità per rinforzare la rosa a disposizione del mister toscano. La salute dei protagonisti della Serie A rimane un tema centrale per la competitività del calcio italiano, e il ritorno del portiere sarà atteso con impazienza da tutti gli appassionati.
In conclusione, la notizia delle dimissioni di Ivan Provedel segna l’inizio di una nuova fase per il calciatore, mentre il Milan targato Allegri-Tare prosegue nel suo meticoloso lavoro di analisi per mantenere i rossoneri ai vertici del calcio nazionale.