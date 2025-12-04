Lazio Milan, Pazzini e la sua analisi su Jashari. Ecco cosa serve al centrocampista per tornare in forma

Lazio Milan, Pazzini parla così di Jashari prima della sfida di Coppa Italia. La sua analisi sul centrocampista rossonero

L’ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini è intervenuto nel pre-partita di Lazio-Milan, sfida valida per gli Ottavi di Coppa Italia, commentando il ritorno in campo di Ardon Jashari, schierato titolare per l’incontro. Pazzini ha definito quello di Jashari un “rientro importante”, ma ha voluto moderare le aspettative immediate sulle sue condizioni fisiche, specialmente in una partita di tale importanza e intensità. Le sue parole suggeriscono cautela: “Jashari? È un rientro importante anche se non mi aspetto che possa essere al massimo stasera.” L’attenzione si sposta quindi sulla necessità del centrocampo laziale di compensare un possibile deficit di ritmo dovuto all’assenza prolungata del giocatore.

Lazio Milan, Pazzini e l’atteggiamento biancoceleste

Pazzini ha anche analizzato l’approccio tattico che la Lazio dovrà adottare per superare l’ostacolo Milan in Coppa Italia. Secondo l’ex bomber, la chiave del successo per i biancocelesti risiede nella capacità di imporre un gioco aggressivo e frenetico fin dai primi minuti. “La Lazio deve dare intensità e ritmo. Serve dare pressione,” ha specificato. Queste dichiarazioni sottolineano come, indipendentemente dalla forma fisica di Jashari o di altri singoli, l’impegno collettivo e la strategia di pressing saranno determinanti per mettere in difficoltà i rossoneri e riscattare le prestazioni recenti, puntando all’accesso ai Quarti di finale.