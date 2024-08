Milan dal 4-2-3-1 al 4-3-3? Fonseca parla del cambio MODULO: le sue parole in conferenza

Milan dal 4-2-3-1 al 4-3-3? Fonseca parla del possibile cambio di MODULO: le sue parole in conferenza stampa

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole su un possibile cambio di modulo per le prossime partite.

PASSARE AL 4-3-3 – «Non voglio discutere di questo. Rispetto la tua opinione»

