Verso Lazio Milan, Milinkovic vuole sfatare il tabù con i rossoneri. Il giocatore della Lazio non ha mai segnato contro i rossoneri

Sergej Milinkovic-Savic aspetta con impazienza la sfida di domani contro il Milan. Come riporta Il Messaggero infatti, il serbo non ha mai segnato ai rossoneri nei 18 precedenti e ha tutta l’intenzione di sfatare il tabù.

Il Sergente, che vuole tornare ad essere incisivo, inoltre non segna in campionato dal 2 ottobre e in generale dal 27 dello stesso mese quando segnò in Europa League al Midtjylland.