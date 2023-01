Mercato Milan, Zaniolo: il piano dei rossoneri per spazzare via la concorrenza. Si studiano le mosse in vista del mercato di giugno, ma non è detta l’ultima parola

La vicenda Zaniolo non è ancora finita, anzi. Dopo la vittoria contro lo Spezia, Mourinho ha chiarito che il giocatore non se ne andrà via subito, perché le offerte finora presentate non possono essere accettate dal club giallorosso, perché troppo basse. La volontà del giocatore, però, di lasciare Roma è più forte che mai.

Secondo La Gazzetta dello Sport, diversi club sono interessati: il Tottenham tra tutte è quello che spinge maggiormente, con Paratici che ha già contattato Vigorelli, manager di Zaniolo. Contatti con Vigorelli, però, ci sono stati anche da parte del club rossonero per il mercato estivo. Tuttavia, se Cardinale desse il via libera, la dirigenza del Milan potrebbe muoversi già in questa sessione di mercato.