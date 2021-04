Lazio-Milan 1-0: si riprende, al via il secondo tempo LIVE

Lazio-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della trentatreesima gara di Serie A

I rossoneri impegnati nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio lunedì 26 aprile alle ore 20:45. Partita cruciale per gli uomini di Pioli, che dopo la sconfitta contro il Sassuolo hanno l’obbligo di tornare alla vittoria. I tre punti conquistati dall’Atalanta ieri sera hanno portato momentaneamente i bergamaschi davanti al Diavolo in classifica, mentre il pareggio della Juventus conTutti gli articolitro la Fiorentina regala d’altra parte un’ottima occasione. Lazio-Milan live: i biancocelesti sono indietro in termini di punteggio, ma con una vittoria rilancerebbero le proprie ambizioni per questo rush finale.

Lazio-Milan 1-0, tabellino

MARCATORI: Correa (2′)

LAZIO (3-5-2): Reina; Marušić, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Strakosha; Hoedt, Musacchio, Patric; Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira; Muriqi. All.: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Mandžukić. A disp.: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão. All.: Pioli

ARBITRO: Orsato (Schio)

AMMONITI: Acerbi (Lazio)

Lazio-Milan, cronaca testuale

46′: Si riprende. Al via il secondo tempo.

INTERVALLO.

46′: Finisce qui il primo tempo. Lazio in vantaggio 1-0 sul Milan.

45′: 1 minuto di recupero.

43′: Gol della Lazio annullato per fuorigioco. Contropiede biancoceleste, Lazzari servito in profondità, arriva davanti a Donnarumma e non sbaglia. Il Var segnala il fuorigioco a Orsato.

31′: Calhanoglu! Il turco servito in area di rigore da Saelemaekers, non impegna troppo Reina. Palla gol sprecata.

21′: Prova a reagire il Milan. Aumenta la pressione offensiva rossonera.

10′: Avvio di gara shock per i rossoneri, che stanno subendo la fiammata iniziale dei padroni di casa.

5′: Miracolo di Donnarumma! Confusione in area di rigore, Immobile si smarca a due passi dalla porta e conclude sicuro. Prodigiosa la parata di Gigio.

2′: Gol della Lazio! Correa servito in inserimento in area di rigore, aggira Donnarumma e deposita in rete.

1′: Calhanoglu! Transizione offensiva dei rossoneri che culmina col tentativo dalla distanza del turco, ottima la risposta di Reina.

1′: Partiti! E’ iniziata Lazio-Milan.

Lazio-Milan, formazioni ufficiali

Milan-Sassuolo, ultime e probabili formazioni

Lazio-Milan, probabili formazioni secondo goal.com. Oggi per i rossoneri seduta pomeridiana di rifinitura, mentre alle 11 parlerà Pioli nella consueta conferenza stampa. Pioli che intanto modifica il terminale d’attacco.

FUORI LEAO- Donnarumma in porta e fin qui tutto normale, difesa a quattro per Pioli con Calabria (rientrato con il Sassuolo), poi Kjaer, Tomori e Dalot, al momento al posto di Theo. In mediana recupera Bennacer, kessie confermato. Attacco ancora con Mandzukic al vertice, trequarti occupata da Calhanoglu con Saelemaekers a destra e Rebic a sinistra.

LAZIO (3-5-2)-Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. ; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Escalante, Luiz Felipe

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. ; Squalificati: nessuno; Indisponibili: Ibrahimovic, Maldini

