Milan, giornata di vigilia: il programma completo in vista della Lazio

Milan, in campo anche oggi: il programma odierno pensando alla Lazio, temutissima avversaria domani sera all’Olimpico di Roma

Milan, in campo anche oggi: il programma odierno pensando alla Lazio, temutissima avversaria domani sera all’Olimpico di Roma. Dimenticata la sconfitta con il Sassuolo, tanto lavoro in questi giorni, pensando a quante difficoltà dovrà incontrare la squadra da qui in avanti a partire da lunedì.

IL PROGRAMMA DI OGGI- Come riporta acmilan.com, alle 11 di questa mattina in programma la conferenza stampa di Pioli. Il gruppo si ritroverà poi nel pomeriggio per l’allenamento di rifinitura, prima della partenza per Roma.