Lazio Milan, Impallomeni SPIEGA: «Brutto gesto di Leao e Theo Hernandez ma ha SBAGLIATO anche Fonseca. Ecco il MOTIVO»

Lazio-Milan, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della situazione in casa rossonera: le dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di quanto successo in Lazio-Milan:

PAROLE – «Cosa brutta, una grave mancanza di rispetto da due giocatori importanti. Ha fatto una cosa brutta anche Fonseca escludendoli dall’inizio. E’ un autolesionismo che non deve crearsi ora. La Lazio ha graziato il Milan, Fonseca per ora rimandato. E’ un sentiero pericoloso quello preso. Se non sono stati presi provvedimenti è perché tutti sono responsabili in questo momento. Non puoi comunque permetterti di tenere fuori i tuoi giocatori migliori, non puoi rinunciare ora a Leao o Theo, perché non c’è di meglio. Hanno mancato di rispetto nei confronti del gruppo e dovevi multarli, se non lo fai significa che la provocazione dell’allenatore ha acceso questo casino e dimostra di non averci capito molto finora. Il problema è anche tattico, c’è qualcosa che non va in questo Milan».