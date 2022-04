Lazio Milan, Ibrahimovic leader nel riscaldamento: incitamenti ai titolari

Uno Zlatan Ibrahimovic molto motivato nel riscaldamento del match tra Lazio e Milan. Lo svedese si scalda con i titolari

Zlatan Ibrahimovic torna a farsi sentire nel Milan. L’attaccante svedese parte inizialmente dalla panchina contro la Lazio, ma vuole da subito dare il suo apporto alla squadra.

Come raccontato da Dazn nel prepartita, il giocatore ha svolto il riscaldamento con i titolari motivandoli ed incitandoli. Tante indicazioni in particolare per Rafael Leao.