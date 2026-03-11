Connect with us

Lazio Milan gratis su DAZN: ecco come accedere alla promozione! Per gli abbonati cambierà qualcosa?

52 minuti ago

dazn

Lazio Milan, gara in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45, sarà trasmessa gratuitamente su DAZN

Domenica 15 marzo alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio. Gara in cui i tifosi biancocelesti hanno annunciato che torneranno eccezionalmente sugli spalti, dando così vita ad una nuova forma di protesta.

Un clima ostile dunque per il Diavolo che potrà comunque contare sul supporto di migliaia di tifosi milanisti che raggiungeranno l’impianto capitolino. Per chi invece non potrà andare fisicamente ad assistere il match c’è una notizia importante. La gara sarà trasmessa gratuitamente su DAZN.

Lazio Milan gratis su DAZN: come fare per vederla?

Come già accaduto in altre poche circostanze, Lazio-Milan sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Per accedere alla visione della gara sarà necessario registrarsi con la propria email sulla piattaforma. Per gli abbonati DAZN invece non cambierà nulla.

