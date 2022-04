Lazio Milan, Di Michele: «La questione tifosi avvantaggia i rossoneri». Le dichiarazioni dell’ex attaccante a TMW

David Di Michele parla così a TMW della questione tifosi in vista di Lazio-Milan. Le sue dichiarazioni.

«Un po’ può condizionare, ma dei professionisti in una sfida del genere non devono subire troppo il contraccolpo. Avere i propri tifosi allo stadio è sempre un qualcosa di piacevole Può essere comunque un vantaggio per il Milan il fatto che ci saranno molti rossoneri all’Olimpico».